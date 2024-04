Mare atenţie la legumele pe care le cumpăraţi din piaţă! Verdeţurile de sezon care au reziduuri mari de pesticide Specialistii din sectorul alimentar ne avertizeaza ca verdeturile de sezon des cumparate de romani au reziduuri de pesticide peste limitele maxime admise. Au fost gasite reziduuri de pesticide peste limitele maxime admise in 11 probe din cele 426 analizate in cadrul unui control oficial ce a vizat producția locala. Cele mai afectate legume Mararul, spanacul, […] The post Mare atentie la legumele pe care le cumparati din piata! Verdeturile de sezon care au reziduuri mari de pesticide first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

