Marcel Vela: Avem în analiză o relaxare a programului pentru persoanele de peste 65 de ani Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, miercuri seara, ca are in analiza o relaxare a restrictiilor pentru persoanele peste 65 de ani, iar intervalul orar in care acestea pot merge la cumparaturi va fi mutat mai de dimineata. "Avem in analiza o relaxare a programului persoanelor de peste 65 de ani. A venit si caldura si probabil intervalul orar 11,00 -13,00 nu este cel mai nimerit. Va fi mutat mai in prima parte a zilei coroborat si cu faptul ca la magazine, in prima parte a zilei, beneficiati de conditii mult mai propice pentru a fi protejati in sensul in care supermarketurile sunt igienizate,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

