Marcel si Daniela Tudorache nu au reusit sa suspende autorizatia de construire emisa pentru CC Real Ambient SRL. Ce au decis magistratii de la Tribunalul Constanta?

Stiri pe aceeasi tema

- Firma care detine spatiul de joaca Lake View a castigat dreptul la rejudecarea procesului ce are in centru subsectorul de plaja din Mamaia inchiriat de la ABADL, dupa ce Tribunalul Constanta hotarase initial respingerea cererii sale. Hotararea a fost luata in dosarul 7935 118 2021, in care reclamant…

- Magistratii sectiei de contencios si administrativ fiscal de la Tribunalul Constanta au respins ieri actiunea prefectului judetului Constanta pentru obtinere tutela administrativa pe Hotararea nr. 125 28.09.2021 adoptata de Consiliul Local Corbu Decizia a fost luata de magistrati in dosarul nr. 622…

- Judecatorii din Bulgaria au decis amanarea cu 5 zile a deciziei privind extradarea Eleneu Udrea. Totodata, magistrații au decis sa ceara mai multe informații de la autoritațile din Romania, inclusiv despre condițiile de detenție de la noi din țara.

- Doi constanteni cer magistratilor de la Tribunalul Constanta suspendarea autorizatiei de construire pentru un bloc de pe strada Corneliu Coposu din municipiul Constanta Prin A.C. 953 din data de 3 decembrie 2021, societatea Camp;C Real Ambient SRL a obtinut girul municipalitatii pentru ridicarea unui…

- Marcel Ion si Daniela Tudorache in calitate de reclamanti au inregistrat pe rolul Tribunalului Constanta, sectia de contencios administrativ si fiscal, dosarul nr. 1929 118 2022 in care se cere anularea autorizatiei de construire pentru un bloc de pe strada Corneliu Coposu din municipiul Constanta Este…

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a emis autorizația de construire pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod pe DN 2H, km 4+776”, situat in orașul Milișauți. Potrivit unei informari oficiale, sunt vizate lucrari de reparații și consolidare la nivelul infrastructurii și suprastructurii…

- Azi, Tribunalul Constanta a dispus eliberarea conditionata a lui Catalin Nicolae Ceort, fost procuror al cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ndash; Sectia Urmarire Penala si Criminalistica, condamnat in octombrie 2019 la patru ani de inchisoare, pentru luare de mita Decizia…

- Saga Podului Porțelanului, o lucrare eșuata a adminsitrației locale, continua. A fost emisa autorizația de construcție cu schimbarea soluției tehnice, recent fiind relansata licitația pentru pod.