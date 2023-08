Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cei mai multi ordonatori de credite din lume, a declarat premierul Marcel Ciolacu, la Romania TV. El a mai spus ca reforma sistemului bugetar nu va duce la inchiderea unor teatre sau biblioteci, ci va fi redus numarul de sefi din institutii. ”Daca ai venituri ce depasesc presedintele tarii…

- Premierul se arata decis sa nu renunțe la reforma din administrație. Șeful Guvernului susține ca la momentul de fața „este ultimul tren al Romaniei de a se dezvolta” și ca exista risc ca Romania sa piarda fonduri europene. E nevoie de reforma in sistemul bugetar – spune Marcel Ciolacu. Sunt declarații…

- Este „ultimul tren al Romaniei de a se dezvolta”, a spus premeierul Marcel Ciolacu, la RTV. Și el, și Nicolae Ciuca nu sunt iresponsabili, fiind vorba de riscul de a pierde fonduri europene, a insistat Ciolacu. Ciolacu reclama și spune nu poate sa accepte ”ca un bugetar care caștiga 2000 de euro sa…

- ”Este evident ca in sistemul bugetar trebuie sa se faca aceasta reforma. Trebuia sa se faca aceasta reforma de foarte mult timp. Am inteles ca nu si-a asumat-o nimeni. Aveti fraierul de serviciu care isi asuma aceasta reforma”, a declarat, joi seara, la Romania TV, Marcel Ciolacu. Acesta a precizat…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi seara, la Romania TV, referitor la protestul funcționarilor publici fața de taierile de posturi din administrația publica, ca acum este „ultimul tren al Romaniei de a se dezvolta” și ca el și Nicolae Ciuca nu sunt iresponsabili, fiind vorba de riscul de a pierde…

- „Am dori sa modificam legea, dupa discuți cu dvs, in aceasta sesiune parlamentara. Vom vedea cu toții, dupa anchetele facute, se va demonstra ca s-au pierdut și vieți omenești. Atatul este in alerta. Vor fi mai puține cazuri, ca se uita toata lumea. Trebuie sa gasim un mecanism de colaborare cu autoritațile…

- Marcel Ciolacu va avea luni o intalnire cu ministrul Finanțelor și este posibil ca saptamana viitoare, pana joi, sa fie pus in transparența proiectul de reducere a cheltuielilor bugetare.„Nu exista nicio masura care vizeaza reduceri de salarii. Exista masuri și perioade in care statul iși permite sa…

- „De Ziua Romanilor de Pretutindeni va transmit un mesaj de recunostinta tuturor celor care, desi departe de casa, puneti umarul an de an la cresterea economica a tarii noastre. Romania se dezvolta si pe baza sumelor consistente pe care romanii din afara tarii le trimit an de an in tara. Tocmai de aceea,…