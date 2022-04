Stiri pe aceeasi tema

- Președinții Senatului și Camerei Deputaților, Florin Cițu și Marcel Ciolacu, viziteaza, miercuri, capitala Ucrainei. Ei au in program o vizita in zonele afectate de razboi și posibile discursuri in Rada Suprema a Ucrainei. E posibil ca oficialii romani sa

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, merge pe 27 aprilie in vizita la Kiev. „Va fi o vizita desfașurata preponderent in teren, care va cuprinde mai multe zone afectate de razboi, inclusiv zone in care armata rusa a comis atrocitați”, transmite Camera Deputaților. „Pe data de 27 aprilie…

- Pe data de 27 aprilie va avea loc la Kiev vizita președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, potrivit unor surse oficiale din Camera Deputaților. Potrivit surselor oficiale, va fi o vizita desfașurata preponderent in teren, care va cuprinde mai multe zone afectate de razboi, inclusiv zone in…

- Volodimir Zelenski vorbeste in plenul reunit al Parlamentului Romaniei, de la ora 19.00. De la invazia Rusiei in Ucraina, in 24 februarie, presedintele ucrainean s-a adresat parlamentelor din numeroase state occidentale, cerand ajutor pentru tara sa. Mesajul presedintelui ucrainean este transmis prin…

- Președintele Volodimir Zelenski se adreseaza Parlamentul de la București, luni, seara de la ora 19.00, iar la eveniment participa și premierul Nicolae Ciuca. „Ora 19.00 Participare la ședința comuna a Camerei Deputaților și Senatului Romaniei, prilejuita de intervenția președintelui Ucrainei, Volodimir…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, transmite un mesaj in Parlamentul Romaniei, in seara zilei de luni, 4 aprilie 2022. Mesajul va fi transmis incepand cu ora 19 (ora Romaniei) și va dura circa 15 minute. Confirmarea acestui eveniment a fost facuta, luni, de președintele Senatului, Florin Cițu.…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, a propus ca Volodimir Zelenski sa se adreseze Parlamentului luni, la ora 19:00. Ambasada Ucrainei a acceptat invitația. Documentele pot fi consultate aici și aici . Florin Cițu a declarat, luni, ca programul a fost stabilit conform documentele in cadrul Birourilor…