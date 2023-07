Marcel Ciolacu pleacă în Germania, într-o vizită de lucru Marcel Ciolacu va avea, in perioada 4-5 iulie, o vizita de lucru in Republica Federala Germania. Pe agenda vizitei sunt incluse intrevederi ale premierului Marcel Ciolacu cu Olaf Scholz, cancelarul german, atat in format tete-a-tete, cat și in plenul delegațiilor, urmate de o conferința comuna de presa. Șeful Executivului va avea o intrevedere cu doamna Katrin Goring-Eckardt, vicepreședintele Parlamentului Republicii Federale Germania, și cu reprezentanți ai Parlamentului german din principalele grupuri politice. Vizita va avea și o importanta componenta economica. Prim-ministrul va participa… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei intenționeaza sa lanseze o ampla campanie in randul populației, cu scopul de a incuraja cetațenii sa „cumpere romanește”. In același timp, vor fi implementate masuri concrete pentru sprijinirea procesatorilor de produse agro-alimentare, printr-o noua schema de ajutor in valoare de…

- Guvernul va lansa o campanie in randul populatiei pentru a incuraja cetatenii sa ”cumpere romaneste” si va avansa, totodata, pe langa ordonanta de reducere a preturilor la alimentele de baza, o noua schema de sprijin a procesatorilor de produse-agroalimentare, in valoare de 150 milioane euro, similara…

- Noul ministru al Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu Oprea, a anuntat joi seara, in prima conferinta de presa de la investire, ca la urmatoarea sedinta de guvern se vor analiza mai multe ordonante de urgenta, care se refera la scheme de ajutor de stat pentru

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru numirea Guvernului condus de Marcel Ciolacu, a anuntat Administratia Prezidentiala.Ceremonia de depunere a juramantului de investitura a membrilor Executivului a inceput la ora 17:00 la Palatul Cotroceni. Anterior, Guvernul Ciolacu a fost investit…

- Pentru oamenii de afaceri. Oprea: Salariul trebuie sa ajunga la 1.000 de euro si este posibil pana la inceputul anului 2025 Salariul in Romania trebuie sa ajunga la 1.000 de euro si este posibil pana la inceputul anului 2025, a declarat, miercuri, dupa audierile din Parlament pentru functia de ministru…

- Noul Guvern pregateste ceva pentru clasa muncitoare: salariul minim de 1.000 de euro. „Este posibil pana la inceputul anului 2025”, a declarat, miercuri, dupa audierile din Parlament pentru functia de ministru al Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu Oprea. „Asa cum a spus si presedintele…

- Politic LISTA miniștrilor Cabinetului Ciolacu iunie 14, 2023 09:37 Astazi, comisiile de specialitate din Parlamentul Romaniei vor audia candidatii pentru functia de ministru propusi de premierul desemnat Marcel Ciolacu. Reprezentantii PNL si PSD au depus, marti seara, lista cu ministrii noului…

- PNL și PSD au anunțat in aceasta seara lista miniștrilor propuși in Cabinetul condus de Marcel Ciolacu. Din aceasta componența lipsește UDMR, care nu are niciun portofoliu, intrucat, conform lui Kelemen Hunor, nu a reușit sa ajunga la un consens in negocierile cu PNL. Iata care sunt miniștrii propuși…