Stiri pe aceeasi tema

- Sambata Mare este ultima zi din Postul Paștelui și ziua in care toți credincioșii așteapta Invierea lui Iisus. In Sfanta și Marea Sambata se slujesc Vecernia și Sfanta Liturgie a Sfantului Vasile cel Mare, cu citiri din Psalmi și binecuvantarile Invierii, care amintesc de coborarea Mantuitorului…

- “Paștele este cea mai veche și importanta sarbatoare a creștinații, care ne indeamna sa ne reintoarcem catre sine și sa reflectam la semnificațiile profunde ale patimilor, morții și Invierii lui Iisus Hristos. Sunt momente speciale pe care ne dorim sa le impartașim cu cei dragi și in care imprumutam…

- Problema invierii lui Iisus Hristos ii bantuie de mult timp pe oamenii de știința, gestul fiind greu de explicat prin prisma științei contemporane. Motiv pentru care dezbateri pe aceasta tema au existat de cand e lumea, existand atat susținatori ai invierii, cat și cei care contrazic cu tarie posibilitatea…

- Romanii ar putea avea parte de o vacanța uriașa anul viitor, alta decat cea tradiționala de Craciun de la finalul anului sau decat concediul de odihna. Este vorba de o vacanța de zece zile libere de Paște. Și asta pentru ca Paștele ortodox pica anul viitor pe 28 aprilie. Cum din acest an, Vinerea…

- Paștele este cea mai importanta sarbatoare a creștinilor, motiv pentru care romanii se pregatesc temeinic pentru ea. Fie ca sunt superstițioși sau nu, mulți dintre ei respecta numeroasele tradiții și obiceiuri de Paște, incepand cu vopsirea oualor, curațenia de primavara și multe altele. Printre aceste…

- Cei doi buzoieni care și-au pierdut luni viața in accidentul de la Satuc sunt soții Ioana și Gheorghe Ilie, in varsta de 62 de ani, invațatori in comuna Braiești. Cei doi se intorceau acasa din Buzau la volanul mașinii fiului lor, un Cielo, autoturismul celor doi aflandu-se la reparat. In apropierea…

- Primarul Constantin Toma a lansat, duminica, pe pagina sa oficiala de Facebook, un mesaj de susținere a talentatei soliste buzoiene Dora Gaitanovici, care va participa, la finala naționala Eurovision, care incepe la ora 21,00. Toma transmite, astfel, un indemn catre buzoieni sa o susțina, prin votul…

- Social-democratii buzoieni s-au aflat printre cele zece organizatii PSD din tara care au dat peste cap unul dintre planurile lui Liviu Dragnea de inlaturare a premierului Mihai Tudose, respectiv motiunea de cenzura, privita ca o varianta de lucru in cazul in care primul-ministru ar fi refuzat sa demisioneze.…