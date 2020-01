Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a reiterat, joi, ca partidul trebuie sa depuna o motiune de cenzura, iar in urmatoarea sesiune legislativa PNL trebuie sa plece de la guvernare. "Romanii au fost pacaliti ca vor vota si vor alege o mireasa neprihanita si s-au ales cu altceva”, a spus…

- Marcel Ciolacu a fost reales, joi, președinte al organizației județene a PSD Buzau, iar liderii PSD prezenți la conferința de alegeri s-au întrecut în laude la adresa sa. Claudiu Manda l-a descris pe liderul interimar al PSD drept "vulpoiul batrân” de care are nevoie partidul,…

- Marcel Ciolacu a fost ales președinte al organizației județene a PSD Buzau. In discursul sau de dupa alegerea in funcția de președinte al PSD Buzau, Marcel Ciolacu a declarat ca vrea un ragaz pentru a lua decizia in ceea ce privește candidatura sa la funcția de lider al partidului la nivel național.…

- Marcel Ciolacu (liderul PSD Buzau) și Paul Stanescu (liderul PSD Olt) ar fi susținuți de 35 de organizații județene sa preia interimar conducerea PSD ca președinte, respectiv secretar general, au declarat surse politice, marți, pentru Mediafax.Chiar daca 'reformatorii' din jurul lui Marcel…

- Peste 20 de presedinti de organizatii PSD sunt prezenti luni seara la intalnirea informala convocata de liderul PSD Buzau, Marcel Ciolacu, presedinte al Camerei Deputatilor, au declarat, pentru AGERPRES, surse politice. Intalnirea are loc la doar o zi dupa ce presedintele PSD, Viorica Dancila, a pierdut…

- Greii din PSD stabilesc planul debarcarii Vioricai Dancila de la șefia partidului. Marcel Ciolacu vrea ca de marti, dupa CEx -ul PSD sa preia interimar șefia partidului pana la organizarea congresului. In plus, Marcel Ciolacu vrea sa propuna o conducere colectiva a PSD, cu 5 presedinți executivi.…

- Liderul PSD Giurgiu, Niculae Badalau, cere „masuri radicale” dupa alegerile prezidentiale. „Demisia sau Congres, alte soluții nu avem”, spune el despre conducerea centrala. Badalau vorbește de regandirea „tuturor liniilor partidului”. Afirmațiile sale vin dupa ce și Marcel Ciolacu (PSD Buzau) dar…

- Viorica Dancila și Liviu Dragnea (foto: EuropaFM) Intr-o prima faza, cel mai probabil la maxim 20% din optiunile electoratului, la alegerile prezidentiale din noiembrie. Dupa aceea, insa, prim-ministrul Viorica Dancila va pierde mandatul de presedinte al partidului, disputele interne vor da castig de…