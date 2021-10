Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, atrage atenția ca premierul Florin Cițu „se pregatește sa mai faca o mare marșavie”, și ii solicita președintelui Klaus Iohannis „sa intervina rapid”. „Pe ultimii metri ai unei guvernari dezastruoase, Cițu se pregatește sa mai faca o mare marșavie: sa dea iar bani din…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Parlament ca este exclus ca social-democratii sa mai voteze un guvern minoritar, asa cum au facut-o când au sustinut guvernul condus de Ludovic Orban. Președintele PSD a precizat ca îsi doreste o întelegere politica "inclusiv…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat marți, dupa ce a fost depusa moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu, ca singura soluție pentru ieșirea din criza sunt alegerile anticipate și instalarea unui guvern tehnocrat pana la organizarea acestora. „Vi se pare normal sa mai continuam…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca, in opinia partidului pe care il conduce, singura solutie posibila daca Guvernul cade prin motiune de cenzura o reprezinta alegerile anticipate. Liderul social-democrat sustine ca ar fi de acord ca, pana la organizarea de alegeri, guvernarea sa fie asigurata…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara ca suspendarea președintelui Klaus Iohannis nu este o urgența, dar daca USR PLUS va susține aceasta decizie, cat și organizarea de alegeri anticipate, atunci va merge personal la sediul USR-PLUS pentru a semna un protocol, potrivit news.ro.…

- „Nu PSD a creat aceasta criza politica. Iși dorește sa darame Guvernul Cițu din cauza incompetenței și corupției ale acestui guvern.Știu ca avem un președinte absent, care nu are capacitatea sa recunoasca cand face greșeli si care creeaza asemenea guverne”, a declarat, sambata, Marcel Ciolacu, in emisiunea…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca exclude in acest moment o guvernare alaturi de PNL pentru ca „s-au pierdut timpii adecvați”, dar acest lucru poate sa se intample in urma unor noi alegeri, potrivit unui interviu acordat joi pentru B1TV . „Este exclus in acest moment pentru ca s-au pierdut…