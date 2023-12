Stiri pe aceeasi tema

- ”Am avut o discutie in seara asta (ci sindicalistii din Educatie – n.r.), eu cred ca am inchis lucrurile in linii mari”, a declarat, luni seara, la Digi 24, Marcel Ciolacu. Acesta a reiterat ideea ca ”va fi un buget record pentru Educatie, 4,1% din PIB”. ”Ma bucura foarte mult ca am acoperit toate palierele.…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, luni seara, ca sindicalistii din Educatie, cu care a avut o intalnire, au inteles care este marja in care trebuie sa se incadreze cu majorarile salariale in anul 2024, iar propunerea este 13% in ianuarie si 7% in iunie. ”Este o oferta cat se poate de respectuoasa”,…

- Premierul Ciolacu anunța cel mai mare buget din istorie pentru Educație, dar cere performanța de la cei angajați in invațamant. Va anunț ca in acest weekend vom lucra impreuna pe proiectul de buget pe 2024, unde investițiile reprezinta fundamentul viziunii noastre de dezvoltare economica. De asemenea,…

- Premierul Marcel Ciolacu va avea o noua intalnire cu sindicatele din Educație, anunța un comunicat plasat pe site-ul Guvernului Romaniei. Astfel, in ziua de luni, 23 octombrie 2023, sunt programate “Consultari cu reprezentanții sindicatelor din educație”. Intalnirea cu liderii sindicali se va desfașura…

- Premierul Marcel Ciolacu a precizat, dupa intalnirea pe care a avut-o vineri cu sindicalistii de la Complexul Energetic Hunedoara, ca pleaca optimist dupa aceasta intrevedere, luni urmand sa fie o ședința de Guvern, cand va fi o alocare de 50 milioane de lei, pentru plata celor 2.000 de mineri.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la Interviurile Digi24.ro, ca Romania se va incadra intr-un deficit de maximum 5,5% anul acesta. La sfarșitul lunii august, deficitul ajunsese deja la aproape 2,7%.

- Premierul Marcel Ciolacu si-a asumat raspunderea in Parlamentul Romaniei pe proiectul de lege care cuprinde mai multe masuri fiscale de reducere a cheltuielilor bugetare și de creștere a taxelor. „Vin astazi in fata dumneavoastra pentru a angaja raspunderea Guvernului pe care il conduc pe un pachet…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat miercuri ca facilitațile fiscale in vigoare sunt estimate la 75 de miliarde de lei, aproape 5% din PIB. „Nu putem continua cu acest sistem ciuruit fiscal, care a devenit un paradis fiscal”, a spus Ciolacu.