Stiri pe aceeasi tema

- Pacea și securitatea zonala sunt premisele care impulsioneaza relațiile comerciale și investițiile reciproce, intre Romania și Emiratele Arabe Unite (EAU), declara premierul Marcel Ciolacu, aflat intr-o vizita oficiala in țarile din Golful Persic. Premierul le-a mulțumit oficialilor din Emiratelor…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (MCID), Bogdan Ivan, a semnat, joi, un memorandum de intelegere cu ministrul pentru Inteligenta Artificiala si Economie Digitala din Emiratele Arabe Unite (EAU), Omar Sultan Al Olama. „Astazi, la Abu Dhabi, in prezenta premierului Marcel Ciolacu si a presedintelui…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu, aflat in vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite, a avut o intrevedere cu Seicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presedintele Emiratelor Arabe Unite si conducatorul Emiratului Abu Dhabi.„Pe timp de pace putem construi.

- “Pe timp de pace putem construi. Asigurarea securitații in zonele noastre va contribui la impulsionarea relațiilor comerciale și a investițiilor reciproce este concluzia intalnirii avute astazi cu Președintele Emiratelor Arabe Unite și conducatorul Emiratului Abu Dhabi, Șeicul Mohammed bin Zayed Al…

- Premierul Marcel Ciolacu, aflat in vizita in Emiratele Arabe Unite, va avea o intrevedere cu Alteța Sa Șeicul Mohammed bin Zayed al Nahyan și cu alți inalți oficiali. Potrivit Guvernului, un obiectiv important al izitei este reprezentat de atragerea investițiilor.

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, duminica seara, ca Romania va avea cea mai moderna fabrica de pulberi pentru munitie, la care va fi partener si Uniunea Europeana. The post INVESTIȚIE In Romania se va construi o fabrica de pulberi pentru muniții first appeared on Informatia Zilei .

- Premierul Marcel Ciolacu efectueaza o vizita in Italia, iar in conferința de presa comuna cu Giorgia Meloni a ținut sa-i mulțumeasca pentru ca a incercat sa rezolve pensiile romanilor care au lucrat in Italia. Ciolacu a explicat ca in urma suplimentarii funcționarilor, pensiile romanilor vor fi calculate…

- „Ne aflam in fața unui context politic extrem de favorabil in ceea ce privește relația dintre cele doua state, Guvernul Romaniei gestionand mai multe proiecte economice majore in parteneriat cu Emiratele Arabe Unite. Astfel, la nivelul CCIR exista un interes real de a implica cat mai mult mediul de…