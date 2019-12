Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca „este revoltatoare chiar si o discutie despre desfiintarea Sectiei speciale“. El adauga ca romanii au spus, la referendum, ca legile justitiei nu mai pot fi modificate prin ordonante de urgenta.

- Președintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a rabufnit vineri seara pe Facebook in timp ce Guvernul Orban analizeaza propunerea de desființarea a SIIJ.„Este revoltatoare, in contextul actual, cand zi de zi vedem ticaloșiile și abuzurile din justiție, chiar și o discuție despre desființarea…

- Presedintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca, in cazul in care opinia asociatiilor din Justitie va fi in favoarea desfiintarii Sectiei speciale de investigare a magistratilor, presupune ca si "PSD va vota in consecinta"."Intai as vrea sa vad…

- Presedintele CSM, Lia Savonea, a convocat, marti, o noua sedinta a plenului Consiliului, care are pe ordinea de zi numirea Adinei Florea la sefia Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ). Totodata, pe ordinea de zi se afla si dispunerea masurilor legale cu privire la cererea lui…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca partidul pe care il conduce nu este interest sa intre la guvernare alaturi de PNL, dar ca ar sustine Guvernul cu anumite conditii. Tariceanu afirma, de asemenea, ca nu este de acord cu desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie,…

- Lia Savonea, presedintele CSM, a declarat azi legat de lipsa magistratilor de la sedinta de Plen a Consiliului ca este un "veritabil boicot institutionalldquo;.Plenul CSM ar fi trebuit sa se reuneasca astazi, avand pe ordinea de zi inclusiv validarea rezultatelor concursului pentru conducerea Sectiei…

- Daca, Doamne-fereste, cade Guvernul, ne vom intoarce la vremurile de glorie conduse de afaceristi si magistrati corupti, cand banii publici au fost cheltuiti pe genti si pantofi de lux, iar cladiri-simbol ale tarii sau imobile retrocedate au ajuns pe mana unor dubiosi. Si nu o spunem noi, ci chiar propaganda…