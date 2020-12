Liderul PSD, Marcel Ciolacu, critica dur guvernarea din care fac parte PNL și USR-PLUS in privința proiectului adoptat de Senat cu privire la alocațiile copiilor, care nu se mai dubleaza pana in anul 2022. “Am ințeles ca nu dați doi bani pe ideea de a crește salariile romanilor – nici a celor platiți cu lefuri mici, in sectorul privat și nicidecum a bugetarilor! Am ințeles ca nu va intereseaza sa le dați pensionarilor macar șansa de a-și pastra nivelul de trai, amanand la nesfarșit majorarile de pensii. Insa nu credeam ca veți avea atata josnicie sa mințiți privind in ochii a milioane de copii!…