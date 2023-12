Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca, in urma cu cateva zile, a ajuns la un acord politic impreuna cu ministerele omoloage din Austria si Bulgaria privind extinderea spatiului Schengen cu Romania si Bulgaria la frontierele aeriene si maritime incepand cu luna martie 2024.

- Comisarul european pentru Afaceri interne, Ylva Johansson, si-a exprimat speranta ca pana la finalul anului va fi luata o decizie pozitiva cu privire la aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen, potrivit Agerpres. ”Am avut recent o misiune de informare in Bulgaria, care a fost cu adevarat…