Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu discuta luni cu reprezentantii sectorului de retail despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de baza, masura care ar putea fi prelungita si dupa data de 31 ianuarie 2024.

- Pretul gazelor naturale in Europa pentru livrarea in aceasta vara este mai ridicat decat pentru contractele din aceasta iarna, ceea ce indica faptul ca regiunea este bine aprovizionata pentru sezon.

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi, in debutul ședinței de Guvern, ca va negocia cu marile lanțuri alimentare pentru prelungirea plafonarii prețurilor la alimentele de baza.„Saptamana viitoare vreau sa discut și cu reprezentanții marilor lanțuri de magazine alimentare pentru a stabili cum continuam…

- Tarifele polițelor RCA vor fi plafonate inca 6 luni de Guvern. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, in ședința de Guvern de joi, ca Executivul va aproba prelungirea plafonarii tarifelor RCA pentru inca 6 luni. Guvernul a aprobat in sedinta de joi prelungirea plafonarii cu inca sase luni a politelor RCA…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, in ședința de guvern de joi, ca Executivul va aproba prelungirea plafonarii tarifelor RCA pentru inca șase luni. „Vom decide prelungirea plafonarii cu inca șase luni a polițelor RCA la nivelul din februarie 2023, la care se va adauga doar rata inflației de maximum…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, in ședința de Guvern de joi, ca Executivul va aproba prelungirea plafonarii tarifelor RCA pentru inca 6 luni. „Vom decide prelungirea plafonarii cu inca șase luni a polițelor RCA la nivelul din februarie 2023, la care se va adauga doar rata inflației de maximum 6,8%”,…

- Continuarea plafonarii RCA pune o presiune uriasa pe asiguratori, ce creste riscul iesirii altor jucatori, dintr-o piata care are oricum doar sase companii autorizate si reglementate in Romania si inca doua care activeaza in baza pasaportului european, sustin reprezentantii Uniunii Nationale a Societatilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri inaintea ședinței de Guvern ca prețul gazelor a crescut inexplicabil in Romania in timp ce in alte state europene a scazut, cerand sa se faca verificari.