Marcel Ciolacu, ANUNȚ-bombă despre schimbări ale statutului PSD. Cine va face parte din CEx „Am discutat și despre Congres. Am stabilit data de 29 februarie, urmand ca luni, Biroul Permanent sa aiba ultima decizie daca vom avea Congres pe 29 februarie sau 7 martie.Decizia a fost clara. Se va merge cu candidaturi pe proiecte politice si in echipa. Am mai decis modificari statutare, care vor fi supuse votului la congres - largirea CEx si schimbarea denumirii CEx cu primarii de resedinta de judet si presedintii Consiliilor judetene, intrarea de drept a primelor organizatii cu scor electoral mare si altele care le vom prezenta dupa Biroul Permanent Național.Am luat decizia ca PSD NU va… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

