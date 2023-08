Marcel Boloș, după discuțiile cu reprezentanții sindicatelor: „Toate salariile sunt plătite la timp și nu vor fi disponibilizări” Ministrul Marcel Boloș , dupa discuțiile cu reprezentanții sindicatelor: „Am trasat concluziile impreuna. Toate salariile sunt platite la timp și nu vor fi disponibilizari”Ministrul Marcel Boloș a avut astazi o intalnire cu reprezentanții principalelor sindicate din domeniul finanțelor publice. In cadrul discuțiilor, ministrul și-a reafirmat angajamentul de a menține un mediu de lucru optim și condiții mai bune pentru toți angajații.„A fost o discuție in care am reafirmat angajamentul pe care mi l-am asumat și ieri fața de colegii din minister. Nu va fi dat nimeni afara și nu vor fi puși sa dea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

