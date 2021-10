Maratonul vaccinării din București: Număr mare de imunizări în ultimele 48 de ore Numarul persoanelor care s-au vaccinat a crescut in ultimele zile atat la nivel național. Doar in Capitala peste 45.000 de bucureșteni s-au imunizat in ultimele 48 de ore, jumatate dintre ei la Maratonul vaccinarii organizat in București, potrivit CNCAV. V.De vineri, de la debutul Maratonului, pana duminica dimineața, 45.331 de persoane s-au vaccinat in București. Dintre ei, 22.001 s-au vaccinat la Maraton. Cei mai mulți bucureșteni s-au vaccinat la centrul de la Palatul Copiilor – 5.410, dar și la Romexpo – 4.666 de persoane. Alte 3.582 de persoane s-au vaccinat la Biblioteca Naționala, la Circul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

