- Politisti de frontiera din Botosani au facut uz de arma in cadrul unei actiuni de prindere a mai multor persoane care au introdus ilegal in Romania din Ucraina peste 6.000 de pachete de tigari, potrivit unui comunicat de presa transmis, duminica, de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat in cadrul unor acțiuni desfașurate pe linia prevenirii și combaterii contrabandei cu țigari, la frontiera verde, 5.750 pachete de tigari de proveniența ucraineana, in valoare de peste 67.000 lei. *Ieri, 21 august…

- In urma unor actiuni derulate in zona de responsabilitate, politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat cantitatea de 22.000 de pachete cu tigari, in valoare de peste 257.000 lei. Cercetarile continua pentru depistarea persoanelor implicate in activitatile…

- Politistii de frontiera din Negresti Oas, judetul Satu Mare, au fost nevoiti sa faca uz de arma pentru a opri mai multe persoane implicate in traficul de tigari de provenienta ucraineana, a informat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei,…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și ridicat in vederea confiscarii in urma unor acțiuni specifice, aproximativ 6.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 70.500 lei. In data de 4 august a.c., in jurul orei 16.55, la nivelul…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unei acțiuni specifice desfasurate in zona de competenta, aproximativ 24.000 pachete cu țigari, in valoare de peste 280.500 lei. Deoarece contrabandistii nu s-au supus somațiilor legale, politistii de…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, la frontiera verde, peste 20.000 pachete cu tigari, in valoare de aproximativ 236.000 lei, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din zona. In cursul zilei de marți, 06 iulie a.c., polițiștii…