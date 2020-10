Stiri pe aceeasi tema

- Saracia extrema separa copiii de parinți, treptat, pana ii separa de tot.Trimite HOPE prin SMS la 8844 și ajuta-i sa ramana impreuna! In contextul crizei economice actuale, Hope and Homes for Children lanseaza o campanie de strangere de fonduri pentru a ajuta copiii vulnerabili sa nu ajunga in orfelinate…

- Invitata la Romania TV, Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a atacat PSD, care a cerut, in nenumarate randuri, ca pensiile sa creasca, așa cum prevede legea, cu 40 la suta.Intrebata daca PSD a anuntat marirea pensiilor dintr-un calcul electoral, Violeta Alexandru a facut referire la fosta…

- Salvatorii teleormaneni au donat pentru viața in Eveniment / on 10/09/2020 at 11:26 / Pandemia de COVID-19 a adancit și mai tare criza de sange cu care se confrunta in mod normal centrele de transfuzie sanguina, astfel ca, in semn de solidaritate fața de semenii aflați in suferința și in…

- Septembrie, 2020, Bistrița-Nasaud. Hope and Homes for Children, cu susținerea financiara a companiei Rombat, incepe construcția celei de a șasea case de tip familial din județul Bistrița-Nasaud, in localitatea Unirea, unde vor locui permanent 12 dintre copiii și tinerii cu dizabilitați severe din Centrul…

- Au inceput lucrarile de construcție a celei de-a șasea casa de tip familial din județul Bistrița-Nasaud, situata in localitatea Unirea, au anunțat reprezentanții Fundației Hope and Homes for Children. Potrivit reprezentanților Fundației Hope and Homes for Children, construcția imobilului ar trebui sa…

- Ministrul Economiei: Romania poate produce 50% din necesarul de masti, pana la sfarsitul anului Romania poate asigura din productia interna, pana la sfarsitul anului, 50% din necesarul de masti, a declarat, miercuri seara, ministrul Economiei, Virgil Popescu. "Cred că un grad de integrare mai mare…

- Israelul va incepe in octombrie testarea pe oameni a vaccinului anti-coronavirus. Intr-un interviu pentru Observator, Ambasadorul Israelului in Romania, Excelenta Sa, domnul David Saranga, a explicat ca vor fi trei etape de testare. Vaccinul anti-Covid e dezvoltat de Institutul de Biologie si Cercetare…

- A fost lansata campania de constientizare impotriva poluarii cu deseuri a apelor din Romania ldquo;Fata in fata cu deseurile din ape" Campanie, initiata de ONG ul Act for tomorrow si sustinuta de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral se doreste un semnal de alarma asupra faptului ca deseurile…