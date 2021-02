Compania de logistica Maracana a a incheiat cu MLP Group, in ianuarie 2021, un contract care prevede inchirierea a peste 5.000 metri patrați spații de depozitare. Facilitatea este programata sa fie preluata de noul chiriaș in luna februarie 2021. Tranzacția a fost intermediata de JLL. ”Noul contract de inchiriere este inca o caramida la baza parteneriatului pe care JLL il are atat cu proprietarul, MLP Group, cat și cu chiriașul, Maracana. Suntem foarte bucuroși ca am reușit sa punem din nou impreuna doua companii importante și sa cream o sinergie intre business-urile lor. Acesta este doar…