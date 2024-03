„Pentru a candida la alegerile europarlamentare e nevoie de 200.000 de semnaturi de susținere, iar fara o mobilizare cetațeneasca masiva in urmatoarele zile, pe 9 iunie vei gasi pe buletinul de vot doar comasați și extremiști”, susține deputatul REPER, Lorant Sas. „De ce este nevoie de așa de multe semnaturi pentru a candida? Pentru ca marile partide incearca sa elimine concurența inca inainte de a intra in alegeri și prin lege au pus praguri foarte mari, aproape ca in Rusia lui Putin. Ca sa va faceți o idee, in Austria iți trebuie 6.000 de semnaturi, in Polonia 5.000, in Germania 4.000. „Comasaților”…