MApN: O aeronavă a Forţelor Aeriene Române acţionează la stingerea incendiului de pădure din judeţul Vâlcea O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru stingerea incendiilor, actioneaza, incepand de sambata, pentru stingerea incendiului de padure declansat in zona Muntele Zanoaga Cainenilor, din judetul Valcea. Potrivit unui comunicat al MApN, aeronava a decolat din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, sambata in jurul orei 20,00, iar misiunile vor continua si in cursul zilei de duminica, in functie de situatia concreta din teren. Misiunea aeriana se desfasoara la solicitarea Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Aceeasi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

