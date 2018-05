Stiri pe aceeasi tema

- Luna noua in Taur inseamna inceputuri si Uranus in Taur inseamna noi inceputuri neaparat, atat personal cat si global. Uranus in Taur isi va aduce magia schimbarii in domeniile patronate de Taur : cum ne raportam la bani, la bunurile cumparate prin bani, ce mancam, ce cultivam, cum tratam…

- Ieri Marte a intrat in Varsator iar asta ne da un entuziasm crescut si energie investita pentru tot ce inseamna libertate si inovatie. Confruntarile si conflictele pot fi asteptate datorita rebeliunii si rezistentei impotriva autoritatilor ; daca asta se intampla, rezultatul poate fi in evenimente…

- Iata mantra saptamanii 14-20 mai 2018 in functie de zodie, benefica si utila pentru a putea trai mai usor, cu claritate si cu cat mai putine stari negative, mai ales in aceasta saptamana cu totul aparte in care sunt in acelasi timp evenimente astrale de calibru: Luna noua in Taur, Uranus se muta…

- Berbecii iși extind cercul profesional, iar ambiția ii ajuta sa se faca remarcați și sa atraga norocul de partea lor . In plan personal, se bucura de armonie in familie. Taurii sunt vedetele saptamanii: in zodia va fi Luna Noua și tot in zodia lor va ajunge Uranus. Taurii iau decizii curajoase,…

- Contextul astral pentru fiecare zodie este unul special. Fiecare saptamana are particularitatile sale. Aceasta estr o saptaman in care este bine sa fim mai preocupati de lumea interioara decat de cea exterioara, de ce ne tulbura si cum sa alegem diferit ca sa ne curatam lumea interioara, asa…

- Saptamana 23-29 aprilie 2018 este ultima dintr-o luna puternica din punct de vedere astrologic. Influentele multor evenimente astrale sunt inca prezente in vietile tuturor, intr-o masura mai mare sau mai mica. Mercur a iesit din retrograd ; Jupiter inca este retrograd; Chiron, astrul vindecarii ranilor…

- Berbec Timp de cateva saptamani, veți avea ocazia sa va bucurați de voi, de munca și realizarile voastre. Foarte active, pline de verva și preocupate de voi inseva, o sa petreceți, o sa primiți daruri.Veți lua hotarari rapide. La deciziile importante va sfatuiesc totuși sa trageți aer in piept…