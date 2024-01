Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul, organizat de Asociația Medicilor Dermatovenerologi Militari in perioada 9-11 februarie, este gazduit de Ambulatoriul Clinic Integrat al Spitalului Universitar de Urgența Militar Central „Dr. Carol Davila”. Bolile inflamatorii ale pielii, precum psoriazisul, eczemele, vitiligo, dermatita…

- Fostul președinte al Romaniei, europarlamentarul Traian Basescu a fost internat la Spitalul Spitalul Universitar de Urgența Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, fiind diagnosticat cu o puternica viroza pulmonara. Potrivit unor surse medicale, starea lui Basescu este stabila. Internarea…

- Fostul președinte al Romaniei Traian Basescu, in varsta de 72 de ani, a ajuns pe mainile medicilor. El a fost internat Spitalul Universitar de Urgența Militar Central ‘Dr. Carol Davila’ din București. Cu ce probleme de sanatate se confrunta? Traian Basescu a fost internat de urgența la spital Vineri…

- Traian Basescu se afla internat la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central „Dr. Carol Davila” din București. Informațiile despre afecțiunea de care sufera fostul președinte sunt contradictorii. Traian Basescu s-a dus la spital, vineri seara, cu probleme la prostata, potrivit unor surse apropiate…

- Miercuri, 24 ianuarie a.c., Uniunea Polonezilor din Romania a organizat o manifestare comemorativa in memoria legioniștilor polonezi de la Carlibaba la care au participat: delegația schimbului 13 a Contingentului Militar Polonez care staționeaza la Craiova, impreuna cu capelanul, slt. pr. Piotr Sokolowski,…

- Pentru prima data in Republica Moldova este organizata expoziția științifica „Calatorie in timp”. Expoziția deschide lumea fascinanta a descoperirilor științifice și inovațiilor autohtone și este destinata publicului larg, in special copiilor și tinerilor care o pot vizita pina la 26 martie 2024, la…

- In contextul in care peste 13.500 de romani sunt diagnosticați anual cu cancer colorectal, ghidul se adrezeaza pacienților deja diagnosticați și familiilor lor, dar și tuturor persoanelor care vor sa afle mai multe despre aceasta afecțiune. Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice…

- Teme medicale complexe din domeniile chirurgiei generale, bolilor infectioase, neurologiei, gastroenterologiei, medicinei interne, chirurgiei toracice si urologice, cardiologiei, psihiatriei vor fi abordate, in perioada 6 - 11 noiembrie, in cadrul celei de a XII-a editii a Conferintei Nationale a Spitalului…