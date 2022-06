Stiri pe aceeasi tema

- La data de 12 iunie 2022,in jurul orei 01:00, un tanar de 18 ani a condus un autorurism pe Calea Șagului, iar la sensul giratoriu a intrat in coliziune cu au auto care se deplasa regulamentar din sensul opus de mers. In urma impactului nu au rezultat victime omenești. In urma verificarilor efectuate,…

- Ionut Zaharia, cunoscut ca Printul Banatului, a fost prins sambata seara, la Timisoara, in timp ce conducea un autoturism, dupa ce consumase cocaina. Politistii au descoperit si ca masina la volanul careia se afla nu era inmatriculata, informeaza News.ro.Cantaretul Ionut Zaharia s-a ales cu dosar penal…

- Un tanar de 18 ani a provocat un accident rutier, pe Calea Sagului, in Timisoara. In urma accidentului, politistii au constatat ca el nu detine permis de conducere auto si consumase alcool. De asemenea, masina cu care a provocat accidentul o furase de pe o strada din Timisoara. Tanarul de 18 ani care…

- In cadrul acțiunilor preventive și de monitorizare a traficului rutier, polițiștii rutieri din Nasaud au oprit in trafic, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 20 de ani, din Fedru. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv in cazul substanței metamfetamina…