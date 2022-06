Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba de boxe cu Bluetooth, care este prima idee care va vine in minte? Dupa cum sugereaza și numele, principala diferența dintre o boxa Bluetooth și o boxa tradiționala este ca nu necesita o conexiune prin cablu. Atata timp cat aveți un smartphone, va puteți conecta fara fir la boxa Bluetooth…

- De ceva vreme visezi sa ramai insarcinata? Ei bine, vestea buna este ca 2022, mai exact luna mai, este luna in care iți va indeplini visurile. 2022 este anul in care viața ta este pe cale sa se schimbe. Pregatește-te pentru calatoria catre noua viața de familie perfecta! Iata despre ce nativi este vorba!

- In Ședința Guvernului din 14 aprilie 2022, a fost adoptata Hotararea prin care este aprobat Programul National Apicol (PNA) pentru perioada 2020-2022, normele de aplicare și valoarea sprijinului financiar. ”Apicultura romaneasca are un rol extrem de important in obținerea producțiilor din sectorul vegetal,…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, declara ca va fi „extrem de dificil" sa se gandeasca la negocieri cu Rusia, dupa atacul cu rachete in orașul Kramatorsk din estul țarii și atrocitațile comise in orașul Bucea.

- ​Un val de frig a cuprins toata Europa, temperaturile fiind duminica și luni chiar și cu peste 15 grade mai mici decat normalul perioadei. In Alpi și in nordul Europei au fost sub -20 C, iar in Franța și Spania au fost temperaturi de sub 0 grade in multe regiuni. Valul de frig a starnit ingrijorare…

- Municipalitatea raspunde cu ironie notificarii trimise de administratorul judiciar al Colterm, in care consorțiul care se ocupa de insolvența societații de termoficare a transmis primariei ca e necesar sa plateasca peste 2,3 milioane de lei chiar astazi, pentru a evita penalitațile sau riscul de a ramane…

- Un conac din Muntii Stancosi detinut de oligarhul rus Roman Abramovici ar putea fi probabil printre primele bunuri inghetate de guvernul american, daca acesta va fi sanctionat de Casa Alba ca raspuns la razboiul din Ucraina, potrivit avocatilor si unor directori imobiliari, transmite CNBC. Fii…

- Un accident grav a avut loc, cu puțin timp in urma, pe șoseaua Grozavești, acolo unde trei autoturisme au intrat in coliziune din care au rezultat mai multe victime. La fața locului au intervenit de urgența mai multe Ambulanțe care au acordat primul ajutor. Potrivit reprezentanților Brigadei Rutiere,…