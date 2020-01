Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Țopescu a murit, iar trupul acesteia a fost descoperit pe 12 ianuarie, duminica seara, in casa. Cristina Țopescu a murit, au confirmat surse din apropierea familiei. ea a fost gasita decedata in locuința ei din Otopeni. Primii care au intrat in locuința Cristinei Topescu au fost politistii,…

- Durere fara margini pentru o familie din Galati, dupa ce un tanar a fost ucis chiar de iubita lui in ziua de Craciun. Totul s-a intamplat in orasul Kirkcaldy din Scotia, acolo unde romanul Samuel Stoica locuia cu iubita sa, romanca si ea.

- Sotii Haralambie si Elisabeta Pristavu, victimele accidentului petrecut la Cotmeana, judetul Arges, in a doua zi de Craciun, au fost inmormantati duminica. Moartea lor a lasat insa in urma multe semne de intrebare.

- Moarte cumplita pentru un ieșean. Chiar in noaptea de Craciun a fost spulberat de un autoturism BMW. Șoferul bolidului nu l-a putut evita, iar dupa impact a ajuns pe camp. Din cate se pare, victima s-ar fi angajat in traversarea strazii neregulamentar cand a fost acroșata de autoturism Tragedie in noaptea…

- In mod normal, cand spunem Craciun, ar trebui sa ne raportam la pace, iubire, armonie. Uneori insa, din varii motive, spiritul acestei frumoase sarbatori este pur și simplu umbrit de catre comportamentul efectiv tribalic al unor persoane. La fel cum este și cazul viceprimarului comunei Arieșeni, care…

- Scandal cu bate si amenintari cu moartea, in prima zi de Craciun, la Arieseni, judetul Alba. Doi tineri si iubitele lor, care se plimbau cu ATV-ul, sustin ca au fost atacati cu bate de viceprimar, fratele lui si alti indivizi, dupa ce ar fi ajuns pe terenul edilului. Iubite sechestrate si amenintari…

- Au trecut doi ani de la moartea Stelei Popescu, iarpartenerul ei de scena, Alexandru Arșinel, inca sufera cumplit. Actorul nu și-aputut reveni dupa dispariția prietenei și colegei lui. In prag de Craciun,acesta a facut declarații emoționante. „Romanii sunt triști fara Stela, dar se bucura atunci cand…