Stiri pe aceeasi tema

- Meciul tur al semifinalei Cupei Greciei a programat miercuri seara o confruntare intre echipa lui Razvan Lucescu, PAOK, și cea a lui Fatih Terim, Panathinaikos. Oaspeții au caștigat la limita, cu 1-0. Meciul s-a incheiat cu tensiuni in teren, doi eliminaț

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a fost invinsa, miercuri seara, pe teren propriu, de echipa lui Fatih Terim, Panathinaikos, scor 1-0, in prima mansa a semifinalelor Cupei Greciei. Golul a fost marcat de Sporar, in minuul 53, conform Mediafax.In minutul 80, au fost eliminati…

- Razvan Lucescu, 55 de ani pe 17 februarie, a pierdut miercuri seara, 0-1 cu Panathinaikos la Salonic in prima manșa a semifinalelor Cupei Greciei, deși a avut bara in minutele de prelungire, dar spera sa rastoarne scorul la Atena și sa se califice cu PAOK a 5-a oara in finala acestei competiții. # Miercuri,…

- Razvan Lucescu (54 de ani) și-a prelungit la 8 meciuri seria fara eșec in Grecia și ramane pe primul loc, la un punct peste Panathinaikos. Antrenorul lui PAOK este mulțumit cu rezultatul: „Nu trebuia sa complicam fotbalul. Meritam sa invingem, dar important e ca nu cedam șefia. Am avut mai multe ocazii…

- PAOK Salonic, formația antrenata de „Generalul” Razvan Lucescu, așa cum este supranumit tehnicianul roman, merge „ceas” in campionatul Greciei, dupa ce s-a impus cu scorul de 2-1 in derby-ul cu Panathinaikos, echipa preluata de curand de „Imparatul” Fatih Terim. Meciul a fost decis de dubla semnata…

- Un scandal imens s-a iscat la derby-ul dintre PAOK Salonic și Panathinaikos dupa golul de 2-1 al gazdelor. Fatih Terim, antrenorul oaspeților, a fost surprins de camere in timp ce-l injura pe Razvan Lucescu. Razvan Lucescu a acuzat arbitrajul norvegianului Rohit Saggi, iar PAOK a emis și o plangere…

- PAOK Salonic, formația antrenata de Razvan Lucescu, a invins-o pe Panathinaikos, scor 2-1, in derby-ul rundei cu numarul 20 din prima liga a Greciei. Formația lui Lucescu Jr. continua sezonul remarcabil. PAOK este calificata in primavara Conference League, in sferturile Cupei Greciei, iar in campionat…

- Olimpiu Moruțan (24 de ani) e tentat de Fatih Terim sa plece din Turcia. Antrenorul care l-a avut elev la Galatasaray pe mijlocașul roman l-a trecut pe lista de achiziții pentru aceasta luna la Panathinaikos. Fostul FCSB-ist se va lupta pentru titlu și cu PAOK, echipa pregatita de Razvan Lucescu. Mutare…