- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Ionut Cristian Savoiu, a declarat ca lucrarile la Magistrala 6 de metrou vor incepe in luna mai a acestui an. „La metrou s-a inceput contractul, deja este in faza de proiectare si este in grafic pentru magistrala M6. Acolo este prima…

- Unul dintre cei mai puternici lideri locali, Alin Tișe, președintele Consiliului Județului Cluj și finul primarului Emil Boc il avertizeaza pe primul ministru ca va avea „soarta lui Orban” daca nu finanțeaza doua proiecte medicale zonale. Este vorba de Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii și Centrul…

- Alin Tișe a promis de mai mulți ani ca va face un Spital Clinic de Urgenta pentru Copii și un Centru de Transplant Multiorgan. Cele doua proiecte nu au fost incluse in Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), iar Tișe s-a aprins de nervi. Tișe spune ca a primit promisiuni ca proiectele…

- Beneficiarii ajutorului pentru incalzire vor putea efectua platile si electronic, a anunțat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, aceasta fiind cea de-a treia modalitate la care se poate apela. „Ca urmare a observatiilor si sugestiilor pe care le-am primit odata cu aprobarea…

- Peste 200.000 de pensionari au primit mai puțini bani luna aceasta, din cauza ca Guvernul a apucat sa tipareasca taloanele de pensie, cu tot cu reținerea de 10% pentru plata asigurarii de sanatate. Legea se aplica in cazul celor cu pensii mai mari de 4.000 de lei și a fost declarata neconstituționala…

- Ministerul Sanatatii a aprobat finantarea proiectului „Extinderea si dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare”, in valoare de 21.395.578,37 lei, TVA inclus, prin Programul National de Redresare si Rezilienta – PNRR. Prin implementarea acestui proiect…

- Fermierii ale cator culturi agricole au fost afectate de seceta, iar gradul de afectare nu a fost trecut in procesele verbale de constatare a pagubelor, trebuie sa depuna o declarație pe propria raspundere la direcțiile agricole județene pentru a putea obține despagubiri. ”Direcțiile Agricole Județene…

- Consiliul Judetean (CJ) Satu Mare a aprobat, in sedinta de vineri, doua proiecte in valoare totala de circa 35 de milioane de lei pentru reabilitarea si dotarea ambulatoriului spitalului din Tasnad si dotarea cu echipamente a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Satu Mare, ce urmeaza sa fie depuse…