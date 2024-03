Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu are nevoie de urgența de completarea posturilor de medici in specialitatea boli infecțioase. Posturile sunt disponibile la nivelul Secției Boli Infecțioase de la Pasarela. Sunt scoase la concurs doua posturi vacante de medic specialist. Un post este de medic specialist in specialitatea boli infecțioase și al doilea post este pentru un medic rezident anul V in specialitatea boli infecțioase tot la Secția Boli Infecțioase. Pana in data 20 martie candidații pot depune dosarele cu actele necesare. De asemenea, in data de 28 martie va avea loc proba scrisa…