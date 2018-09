Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei de control al SRI, Claudiu Manda, a afirmat ca ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, a spus ca exista ofiteri acoperiti in presa, fara a prezenta numele acestora sau un numar exact.

- Washington Post publica un editorial dedicat Romaniei, Ungariei și Poloniei și arata ca in aceste țari democrația incepe sa scada. Referitor la Romania, cei de la Washinton Post arata ca Liviu Dragnea, condamnat in doua randuri la inchisoare se razbuna acum și incearca slabirea sistemului judiciar.…

- Dupa ce senatorii si deputatii au validat, prin vot, numirea sa in functia de director al Serviciului de Informatii Externe, social-democratul Gabriel Vlase se pregateste sa faca ultimul pas inainte de a se oficializa instalarea sa in fruntea SIE. Iar pana sa depuna juramantul la Cotroceni, in fata…

- Liviu Dragnea, reacție ironica la adresa lui Iohannis, pe nominalizarea lui Vlase la SIE: ”O sa o citesc pana o sa inteleg, poate e nevoie sa facem o dezbatere” a spus, vineri, presedintele PSD, el comentand adresa primita de la seful statului privind nominalizarea lui Gabriel Vlase la sefia Serviciului…

- Dacian Cioloș este noua vedeta a Dreptei din Romania. Fostul ministru al agriculturii, fostul comisar european, fostul prim-ministru beneficiaza de o construcție de imagine extrem de bine pusa la punct, care-mi aduce aminte de un alt personaj: Theodor Stolojan.