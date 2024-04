Iohannis a rezolvat tot ce era de rezolvat e plan intern in Romania, iar acum profita de ultimele luni la Cotroceni pentru a rezolva și problemele Ucrainei. Se vrea cu orice preț trimiterea de ajutoare militare cat mai mute și mai urgente pentru Ucraina. „Atacurile Rusiei ne arata ca trebuie sa urgentam” „Referitor la temele […] The post Iohannis: „Trebuie sa urgentam ajutorul militar pentru Ucraina” first appeared on Ziarul National .