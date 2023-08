Manchester City - Sevilla are cele mai mari cote din lume la Mozzart Bet!

Stiri pe aceeasi tema

- Al Hilal a batut palma cu Sevilla pentru transferul portarului marocan Bono (32 de ani). Acesta va lua calea Arabiei Saudite imediat dupa Supercupa Europei, cu Manchester City, programata in aceasta seara. Al Hilal a rezolvat transferul lui Neymar și continua campania spectaculoasa din acest mercato.…

- Manchester City - Sevilla, meci contand pentru Supercupa Europei, este programat, miercuri, 16 august, de la ora 22:00, pe Stadionul Georgios Karaiskakis din Pireu, Atena (Grecia), si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Mijlocașul lui Manchester City, Kevin de Bruyne, n-a facut deplasarea la Atena, pentru Supercupa Europei cu FC Sevilla, maine, ora 22:00. La 3-0 cu Burnley s-a ales cu o leziune la mușchii ischio-gambieri, in fapt o recidiva a rupturii musculare suferite in finala Ligii cu Inter (3-0), din iunie. Kevin…

- Supercupa Angliei vine la pachet cu cele mai mari cote din lume sunt la Mozzart Bet! Manchester City - Arsenal (ora 18:00) cota 1.90 Primul duel din Anglia in noul sezon le pune fața in fața pe cele mai bune formații din Premier League in stagiunea precedenta. Arsenal a condus mare parte din sezon,…

- Clubul saudit Al-Ittihad il vrea pe proaspatul caștigator al Ligii Campionilor, Ilkay Gundogan. Internaționalul german in varsta de 32 de ani iși incheie contractul cu Manchester City și are și alte opțiuni: Barcelona, Arsenal, Borussia Dortmund sau prelungirea acordului cu „cetațenii”. Ilkay Gundogan…

- Ilkay Gundogan, 32 de ani, a reușit cel mai rapid gol din istoria finalelor de Cupa Angliei. Era secunda 12 cand mijlocașul lui Guardiola a deschis scorul in derby-ul cu trofeul pe masa dintre Manchester City și Manchester United. City a inceput perfect superintalnirea de pe Wembley. Chiar Gundogan…

- Finalele de cupa din Anglia și Germania se disputa astazi, iar cele mai mari cote din lume sunt la Mozzart Bet! Manchester City – Manchester United (ora 17:00) cota 1.63 Derby uriaș in finala Cupei Angliei din acest an, iar trupa lui Guardiola țintește tripla istorica, dupa titlul caștigat in Premier…

- Nottingham a invins-o pe Arsenal, scor 1-0, in penultima runda a sezonului din Premier League, iar Manchester City a devenit matematic campioana. Mikel Arteta (41 de ani), antrenorul „tunarilor”, i-a felicitat pe „cetațeni”. Arsenal a condus aproape tot sezonul din Premier League, dar a clacat in final,…