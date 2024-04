Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa fluierul final din Manchester City - Arsenal 0-0, Pep Guardiola (53 de ani), antrenorul gazdelor, s-a repezit la Jack Grealish (28), oferindu-i acestuia o lecție tactica pe gazon, sub ochii tuturor. In epilogul etapei 30 din Premier League, doua dintre echipele care aspira la titlul de…

- Echipa engleza Manchester City a terminat la egalitate duminica, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea londoneza Arsenal, in etapa a 30-a din Premier League, potrivit news.ro In prima repriza elevii lui Guardiola au dominat jocul, fara a fi insa cu adevarat periculosi. Cele doua formatii nu au…

- Cu zece etape ramase de disputat din actualul sezon soarta titlului din Premier League poate fi decisa intr-o oarecare masura duminica, 31 martie, in urma duelului direct dintre Manchester City și Arsenal, meci programat de la ora 18:30. Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile preferate pot…

- Dupa partida caștigata de Universitatea Craiova pe terenul celor de la U Craiova 1948, scor 2-1, configurația play-off-ului SuperLigii este completa, iar primele patru clasate sunt desparțite de șapte puncte.

- Manchester City și Manchester United se infrunta, de la ora 17:30, in derby-ul rundei 27 din Premier League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Programul, rezultatele și marcatorii etapei #27 din Premier League. ...

- Erling Haaland, atacantul lui Manchester City, a marcat 5 goluri cu Luton, in optimile Cupei Angliei, scor 6-2. Norvegianul a revenit recent dupa o accidentare, iar robotul lui Guardiola a avut nevoie de timp pentru a se regla. In precedentele 7 meciuri, inainte de cel cu Luton, marcase de 3 ori. Insa,…

- Echipa engleza Chelsea Londra a reusit sa incheie la egalitate sambata, in deplasare, scor 1-1, cu echipa campioana a Angliei si a Europei, Manchester City, in etapa a 25-a din Premier League, potrivit news.ro. Chelsea a deschis scorul pe Etihad Stadium in minutul 42, cand Nicolas Jackson a pasat…

- Premier GSP, noul show lansat de Gazeta Sporturilor și axat pe campionatul de fotbal numarul 1 al lumii, Premier League, revine duminica, 11 februarie, ora 13:00. Runda 23 din Premier League a produs 45 de goluri, record in istoria campionatului englez. Urmeaza etapa 24, runda care programeaza cateva…