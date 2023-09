Mâncarea pentru animale se scumpește de la 1 octombrie Prețurile mancarii pentru animale se vor mari cu 10%, de la 1 octombrie, dupa ce Guvernul a hotarat majorarea TVA-ului de la 9 la 19%. Eugen Voicu, stapan a doi caini, platește 600 de lei pentru mancarea anumalelor. Un sac de mancare uscata pentru un caine de talie medie cost acum 250 de lei, iar dupa majorarea TVA-ului acest sac va fi cu 25 de lei mai scump. „Ambii caței mananca cate un sac pe luna și din cand in cand niște conserve de hrana umeda. Costa in jur de 250 de lei pe sac. O sa se mai adauge și TVA-ul va fi un pic mai rau. Incercam sa le dam hrana cat mai premium”, a spus Eugen, potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

