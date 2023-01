Mâncare stricată pentru piloții și pasagerii de pe o cursă TAROM Piloții romani au depus o reclamație impotriva firmei care asigura cateringul, dupa ce ar fi primit mancare alterata in timpul zborului pe ruta Amsterdam-Otopeni. Incidentul ar fi avut loc la data de 23 ianuarie, cand toate cursele Tarom ar fi primit mancare etichetata cu o data care atesta expirarea lui de peste o zi. Cateringul era destinat atat pentru pasagerii claselor economic și business, cat și personalului navigant. Piloții relateaza ca, in acea zi, aceștia ar fi primit sandwich-uri alterate. Mai mult, apa destinata piloților și pasagerilor era transportata in caruciorul folosit de obicei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

