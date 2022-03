In cursul zilei de vineri, 18 martie 2022, primarul Mihai Chirica a participat la evenimentul de finalizare a proiectului „Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Manastirii Frumoasa din Municipiul Iași”. Este cel de-al doilea din cele patru monumente istorice redate circuitului spiritual, cultural și turistic prin intermediul fondurilor europene obținute prin Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritara 5, dupa Palatul Braunstein. „Cu adevarat, astazi marcam un eveniment istoric pentru manastirea noastra. In urma cu patru ani, in cadrul semnarii…