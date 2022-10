Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, Viorel Toma, este acuzat de Agentia Nationala de Integritate de conflict de interese administrativ si a fost sesizat si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a informat instituția intr-un comunicat.„In calitate de…

- Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la savarsirea infractiunii de conflict de interese de catre Teodor Nita, managerul Teatrului National de Opera si Opereta ‘Nae Leonard’ Galati, dupa ce acesta si-ar fi angajat nelegal sotia…

- Agentia Nationala de Integritate a transmis miercuri ca sotia fostului manager al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta, Laurentiu Badescu, a obtinut in perioada cat a fost angajata la SAJ venituri de aproape 800.000 de lei, informeaza News.ro. Fostul manager al Serviciului de Ambulanta…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție in cazul unor consilieri locali care au atribuit pașunile din proprietatea comunei unor rude și au incasat subvențiile pe hectar de la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA).…

- Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in cazul primarului din Targu Frumos, Ionel Vatamanu, suspectat de fals in declaratii in legatura cu un imprumut contractat in 2014 si scandent peste doi ani. De asemenea, alti alesi locali sunt acuzati…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala și fiscala, in cazul a 7 aleși locali, dintre care 2 din județul Brașov. BUTUM IOAN EUSEBIU, viceprimar al com. Șercaia, jud. Brașov – INCOMPATIBILITATE…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anuntat, luni, ca a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala si fiscala in cazul a sapte alesi locali. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, Agentia a sesizat Parchetul…

- Fostul rector al Academiei de Politie Adrian Iacob si fostul prorector Petrica-Mihail Marcoci au fost condamnati definitiv, joi, la trei ani de inchisoare cu suspendare, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru amenitarile cu moartea la adresa Emiliei Sercan. Jurnalista a prezentat, tot joi, acest…