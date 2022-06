Mamaia nepregătită pentru turiști In cat suntem astazi? Ce data e? 20 martie? 15 aprilie? 10 mai? Intreb pentru mine, nu pentru vreun prieten, ca, na, nu ca nu știu, dar sunt derutata. Da, aveți dreptate. E iunie. Ba, chiar ne apropiem de mijlocul acestei luni. Și, daca nu ma inșala memoria, cu toate schimbarile de clima și de temperatura din ultimii ani, iunie a ramas și e prima luna de vara. Sezonul estival, macar teoretic, a inceput. Sau, cel puțin așa umbla vorba. Ei, bine, la Mamaia lucrurile nu prea par sa stea in felul asta. Lasa ca nu s-au deschis, inca, toate hotelurile, toate terasele, toate restaurantele. Poate ca unele,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

