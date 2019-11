Stiri pe aceeasi tema

- A fost scandal monstru in studioul Antena 3 in noaptea alegerilor! Realizatoarea Antena 3 Oana Stancu l-a pus la punct pe Alexandru Cumpanașu, caruia i-a cerut sa iși ceara scuze fața de familia Luizei Melencu pentru ca a indus-o in eroare cu videoclipul din Italia in care s-a presupus ca aparea…

- Pe niciun canal de cooperare internaționala, autoritați judiciare sau cooperare polițieneasca nu exista indicii care ar putea susține afirmațiile lui Alexandru Cumpanașu in privința unui filmuleț realizat in Italia și in care apare Luiza Melencu, a precizat Mihaela Porime, reprezentantul DIICOT,…

- La locuinta familiei Luizei Melencu, fata disparuta in luna aprilie si pe care Gheorghe Dinca a declarat ca a ucis-o, echipe de politisti si jandarmi au ajuns vineri dupa-amiaza cu mandatul de aducere la sediul DIICOT pentru Monica Melencu. Aceasta a refuzat sa plece la sediul DIICOT, iar…

- Fiecare zi aduce noi detalii cutremuratoare din ancheta dupa tragedia de la Caracal. Invitat in platoul emisiunii "Acces Direct", Alexandru Cumpanasu a marturisit ca avocatul lui a vazut in dosar declaratia unei femei care sustine ca a fost menajera lui Dinca timp de doua luni. Aceasta a sustinut ca…

- "Consider INACCEPTABIL și TICALOS modul in care procurorii DIICOT se comporta și s-au comportat cu familia Luizei Melencu. Imi exprim intreaga solidaritate fața de aceasta familie a carei suferința o impartașește și familia mea. Atitudinea agresiva și de intimidare fața de familiile noastre este…

- O duba de la DIICOT se afla fara sa fi anunțat, in curtea familiei Melencu, nde a intrat efectiv peste mama Luizei Melencu, Monica Melencu. Aceștia au venit sa o ia pe Monica la sediul DIICOT ca sa i se preleveze probe pentru ADN.

- Informatie neasteptata din ancheta in cazul Caracal. Procurorii DIICOT merg la familia Luizei cu mandat pentru a putea preleva probe ADN. Mama Luizei face acuzatii grave privind acest aspect. Monica Melencu sustine ca procurorii vor sa spuna ca au gasit alte probe si ca fata este moarta.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani din Caracal ucisa de Gheorghe Dinca, nu se lasa. Cumpanașu susține ca poate rasturna ipoteza de lucru a anchetatorilor care dau drept sigura uciderea Alexandrei Maceșanu și a Luizei Melencu. Unchiul fetei susține ca poate proba ca anchetatorii…