Stiri pe aceeasi tema

- Lumea muzicii populare este in doliu! Petrica Vița, un mare artist al folclorului romanesc, s-a stins din viața in urma cu puțin timp. Cantarețul fusese diagnosticat cu o boala grava. Ce mesaj dureros a transmis Olguța Berbec, dupa trecerea acestuia in neființa. Petrica Vița a decedat cu 15 minute inainte…

- Modelul Nina Crețu iși sarbatorește ziua de naștere. Sora actorului Emilian Crețu implinește 23 de ani. Cu aceasta ocazie, a fost surprinsa de iubitul sau, Renato Usatii. Fostul primar de Balți i-a daruit un buchet imens de hortensii albe și roz. Totodata, Usatii a venit cu o lada de cireșe, noteaza…

- FOTO| Flori și lumanari in banca Madalinei, tanara de numai 17 ani din Alba care și-a pierdut viața in mod tragic, lovita de un tren. Mesajul școlii sale FOTO| Flori și lumanari in banca Madalinei, tanara de numai 17 ani din Alba care și-a pierdut viața in mod tragic, lovita de un tren. Mesajul școlii…

- Petrecere mare in familia lui Gabi Badalau! Sabina, sora afaceristului iși serbeaza, astazi, ziua de naștere. Soția lui Razvan Alexandru Marica implinește 32 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis Gabi Badalau surorii lui.

- O femeie din Brazilia a avut parte de o situație pe care nu se aștepta sa o traiasca vreodata in viața ei. Totul s-a intamplat atunci cand trebuia sa fie cel mai frumos eveniment din viața sa. In timp ce s-a dus la spital sa nasca, mama a avut parte de un scenariu rupt din filmele de groaza.

- Este zi de sarbatoare in familia Simonei Gherghe și asta pentru ca fiul ei este sarbatorit. Baiatul prezentatoarei de la Mireasa, Vlad, a implinit astazi 4 anișori. Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, vedeta a postat pe rețelele personale de socializare o fotografie cu fiul ei, dar și un mesaj…

- Andreea Banica iși sarbatorește fiica astazi, caci Sofia a implinit 14 ani. Artista a postat mai multe imagini alaturi de ea, dar și un mesaj emoționant. Cele doua au o relație cu totul speciala. Sofia este acum o adevarata domnișoara și pare ca vrea sa ii calce pe urme mamei sale.

- Vasilica Ceterașu are toate motivele sa radieze de fericire! Cantarețul de muzica populara iși sarbatorește ziua de naștere. Ce mesaj emoționant a postat Amalia, soția lui, cu aceasta ocazie pe o rețea de socializare.