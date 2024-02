Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul adresat partenerul de viața seamana, mai degraba, cu o confesiune publica și mai puțin a felicitare și urari. Amara concluzie la ceas aniversar, lumea nu are morala, reperele lipsesc, iar intre cei puțini care i-au mai ramas e tatal fetiței sale care dovedește, spune Elena Udrea, un mare caracter.…

- Anul trecut, pe 26 decembrie, fostul politician Elena Udrea și-a sarbatorit ziua de naștere in spatele gratiilor, iar partenerul acesteia Adrian Alexandrov ii ura la mulți ani. Acum a venit mesajul emotionant transmis de Elena Udrea iubitului sau, Adrian Alexandrov, care astazi implineste 37 de ani.…

- Oana Roman ii este recunoscatoare mamei sale pentru tot ce a invațat-o de-a lungul timpului. Vedeta a transmis un mesaj emoționant pentru Mioara Roman, femeia care i-a dat viața. Iata ce a postat!

- Elena Udrea a implinit 50 de ani, dar a avut o aniversare mai puțin placuta. Fostul ministru a sarbatorit dupa gratii, dar bucuria cea mare i-a fost adusa de fiica sa, care a vizitat-o la penitenciar. Ce mesaj emoționant a transmis Adrian Alexandrov, iubitul vedetei, cu aceasta ocazie importanta. Elena…

- Elena Udrea a sarbatorit implinirea a 50 de ani in spatele gratiilor. Fostul politician și-a aniversat zila de naștere in spatele gratiilor. Iubitul ei, Adrian Alexandrov, a facut declarații dupa vizita aniversara la inchisoare.

- Andra Volos e mai fericita ca niciodata! Cu cateva zile in urma, iubita lui Lele a adus pe lume o fetița, iar artistul a venit special din America pentru a asista la venirea pe lume a micuței sale. Ce mesaj emoționant a transmis Andra Voloș la scurt timp dupa ce a devenit mama.

- In cursul acestei zile, din pacate, vestea morții Ronei Hartner a intristat pe toata lumea. Printre cei care au reacționat, este și Mirela Vaida, care ne-a spus cateva cuvinte, in exclusivitate, despre regretata artista Roha Hartner. Lumea artistica este in doliu. Rona Hartner a incetat din viața Deși…