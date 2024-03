Mama elevului abuzat la școală, mărturii cutremurătoare: „Copilul plângea noaptea și îşi smulgea părul” Apar noi detalii cutremuratoare in cazul ajuns sa fie cunoscut public, in urma unor dezvaluiri de presa. Situație care a a facut ca mai mulți parinți sa iasa in strada, luni, pentru a protesta fața de ceea ce se acuza a fi nepasarea conducerii școlii unde s-ar fi produs faptele șocante. Mama elevului abuzat la […] The post Mama elevului abuzat la școala, marturii cutremuratoare: „Copilul plangea noaptea și isi smulgea parul” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

