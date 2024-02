Stiri pe aceeasi tema

- Tatal Robertei este revoltat de mediera propusa de familia drogatului criminal. Acesta spune ca familia criminalului incearca sa cumpere sufletul copilului sau. Parinții victimelor nici nu vor sa auda așa ceva și cred ca totul este o strategie ca Vlad Pascu sa primeasa o pedeapsa mai blanda. Intalnirea…

- Instanța a decis ca Vlad Pascu, tanarul care a ucis doi studenți in accidentul de la 2 Mai, dupa ce a condus drogat, sa fie judecat pentru ucidere din culpa și fuga de la locul accidentului. „In baza art. 346 alin. 2 Cod proc.pen., art.35 alin.1, art.41 alin.1 lit.a Cod pen., constata competența și…

- Tribunalul București a pus-o pe Miruna Pascu sub control judiciar pe data de 29 noiembrie 2023, iar Curtea de Apel București judeca miercuri, 5 decembrie, contestația procurorilor DIICOT impotriva respectivei incheieri.In același dosar, tatal lui Vlad Pascu a scapat la randul lui de controlul judiciar…

- Mama șoferului drogat din 2 Mai a scapat de arestul preventiv și a fost plasata in arest la domiciliu. La ieșirea din instanța, Miruna Pascu a primit cadou doua lumanari, pentru a le aprinde in locul in care fiul ei, Vlad Pascu, i-a omorat pe cei doi tineri, dupa ce a condus drogat.

- Rebecca L., fiica unei consiliere de la primarie, care se droga cot la cot cu șoferul ucigaș Vlad Pascu, a transmis un mesaj incredibil, in care susține ca ea nu este o turnatoare, așa cum o considera prietenii „oxicomani”.

Tribunalul Bucuresti a decis, miercuri, ca Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, tanarul care, aflat sub influenta drogurilor, a accidentat mortal doi tineri la 2 Mai, poate fi cercetata sub control judiciar. De asemenea, pentru tatal tanarului magistratii au decis ridicarea controlului judiciar.

