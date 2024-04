Stiri pe aceeasi tema

- Cererea de abtinere formulata de judecatoarea Ancuta Popoviciu a fost respinsa vineri de Judecatoria Mangalia ca fiind nefondata, magistratul judecand in continuare cazul Vlad Pascu. Decizia este fara cale de atac. „Respinge, ca nefondata, cererea de abtinere formulata de catre doamna judecator Popoviciu…

- Procesul fostului senator liberal Christian Gigi Chiru a vizat moartea unui barbat, care s-a dezechilibrat și a cazut, de la balconul unei discoteci din Eforie Sud, administrata de fostul politician.

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta se afla dosarul 5123 118 2023 ce are ca obiect "litigiu privind achizitiile publiceldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 19 februarie 2024 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de apel, iar ultima modificare a fost operata in data…

- Decizie de ultima ora in dosarul tragediei din 2 Mai. Magistrații l-au eliberat din arestul preventiv pe presupusul dealer al lui Vlad Pascu. Astazi, Tudor Duma a fost lasat sa plece acasa, dupa luni in care contestația i-a fost respinsa. Iata ce masura a fost dispusa de instanța in cazul sau.

- Apar noi informații incendiare in cazul accidentului din 2 Mai, unde doi tineri au fost uciși.Ce arata motivarea instanței. Prietenii lui Vlad Pascu au povestit ca tanarul facea drifturi și manevre periculoase.

- Vlad Pascu, autorul accidentului mortal de la 2 Mai din vara anului trecut, ramane in arest preventiv pentru inca 30 de zile, iar decizia data joi de Tribunalul Constanta este definitiva. Tot joi, la Mangalia, incepe procesul in dosarul in care Vlad Pascu este judecat pentru comiterea infractiunilor…

- Este o zi speciala in familia Chefi la cuțite! Un fost concurent din sezonul 11 a devenit tata! El și soția lui trec prin cele mai frumoase momente și sunt in culmea fericirii! Anunțul a fost facut chiar de ea, alaturi de cateva imagini emoționante! Iata despre cine este vorba!