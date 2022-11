Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis sambata un avertisment de Cod galben de ninsori in 11 judete situate in zona Moldovei si a Munteniei. Atenționarea meteo va intra in vigoare la miezul noptii si va fi valabila pana duminica la ora 10:00. Conform atentionarii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), la inceputul…

- Contractele semnate vizeaza: modernizare drumuri de interes local in localitatea Armeni din comuna Loamnes (jud. Sibiu) – 10.500.000 lei; modernizare drumuri de interes local in comuna Bezdead (jud. Dambovita) – 8.391.211,85 lei; modernizare infrastructura rutiera in localitatea Limanu (jud. Constanta)…

- Pensia medie pentru limita de varsta a fost in primul trimestru al anului curent de 2.057 lei in cazul asigurarilor sociale de stat, potrivit datelor comunicate de Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP). Suma a fost cu 11,44% mai mare fața de aceeași luna a anului trecut, dar puterea de cumparare a…

- S-a intamplat marți, la o trecere o trecere la nivel cu calea ferata din municipiul Pitesti. Accidentul rutier grav s-a produs pe strada Gavenii din Pitesti, la o trecere la nivel fara bariere, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges. „Din verificarile preliminare, efectuate de politistii…

- Luni, 24 octombrie, intre orele 10.00 și 17.00, sunt programate lucrari de asfaltare pe strada Aurel Vlaicu, pe sensul Iași – Dancu, intre Phoenix și unitatea militara. Sectorul in lucru cuprinde și asfaltarea intersecției cu strada Sf. Ioan. Pe dura execuției lucrarilor traficul rutier va fi deviat…

- La Timișoara a fost lansata, luni, construcția celui mai mare camin studențesc din Romania. Acesta va fi al Universitații de Vest Timișoara, va avea 934 de locuri, iar investiția este estimata la 138 de milioane de lei. Investiția este realizata prin intermediul Companiei Naționale de Investiții. Cladirea…

- Primaria Municipiului Iași a finalizat licitația pentru contractarea lucrarilor ramase de finalizat in vederea edificarii blocurilor de locuințe sociale și convenabile C1 și C2 din zona Gradinari. Licitația a avut o prevedere financiara de 5.813.000 lei, fara TVA, și a fost caștigata de asocierea CVF…

- Școala Gimnaziala „Horea” din Cizer a trecut printr-un amplu program de reabilitare și dotare, lucrarile vizand și modernizarea gradiniței din centrul de comuna, dar și construcția unei sali de sport. Sala de sport a fost construita deja. Lucrarile au inceput in primavara anului 2021 și au fost recepționate…