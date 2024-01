Stiri pe aceeasi tema

- Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Mures a anuntat, miercuri, inchiderea temporara a celui mai mare mall din Targu Mures, Shopping City, dupa ce inspectorii au depistat gandaci, atat in unele spatii de depozitate a materiilor prime alimentare, cat si in zona de productie, dar si pe…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a examinat recent incidentele din sectorul HORECA, urmare a unor evenimente neplacute survenite in ultima vreme. In cadrul acțiunilor de control efectuate de “Comandamentul de iarna 2023-2024” – o structura anuala a ANPC dedicata supravegherii…

- Noua din cei 11 operatori economici controlati de comisarii de la Protectia Consumatorilor Gorj din statiunea montana Ranca au fost inchisi temporar pentru nerespectarea legislatiei, relateaza Agerpres.Comisarii de la Protectia Consumatorilor Gorj au controlat in cursul zilei de joi 11 operatori economici…

- Trei magazine Penny din judetul Satu Mare au fost inchise temporar de catre comisarii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorului (CJPC), anunța Agerpres. Decizia a fost luata in urma descoperirii unor nereguli, informeaza, institutia, joi, printr-un comunicat de presa. Potrivit sursei citate,…

- In ultimele zile, comisarii suceveni de la Protecția Consumatorilor au aplicat 12 amenzi in valoare de 156.000 de lei și doua avertismente, in timpul unor controale efectuate la noua magazine de pe raza județului. De asemenea, comisarii suceveni au dispus oprirea definitiva de la comercializare a produselor…