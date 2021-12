Stiri pe aceeasi tema

- Lindsay Lohan s-a logodit! Celebra actrița a anunțat ca a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, afaceristul Bader Shammas. Starul de la Hollywood a publicat deja primele poze cu inelul superb pe care i l-a daruit viitorul soț.

- Ediția 40 a sezonului 4 din Asia Express a venit cu un moment emoționant. Emi și-a cerut iubita in casatorie in ultima etapa de pe Drumul Imparaților, iar evenimentul a fost ținut secret de catre concurent pana astazi, 23 noiembrie 2021. Acesta și-a cerut iubita in casatorie intr-un mod unic, dupa ce…

- Cerere in casatorie la ceremonia de depunere a juramantului militar la Constanta Un moment emotionant al festivitatii de depunere a Juramantului Militar, desfasurate la Scoala Militara de Maistri Militari a Fortelor Navale, a fost cel in care elevul de anul I Malin Crisu a cerut o in casatorie pe iubita…

- Anda Adam se marita iar! Nici bine nu a divorțat, ca solista a fost ceruta in casatorie de noul ei iubit, Yosif Eudor Mohaci. Cererea a fost una fabuloasa, pe un taram de basm din Turcia, desprins parca din povești! Solista a fost dusa de afacerist intr-o vacanța romantica in Cappadocia, unde i-a spus…

- Irina Birou se marita! Interpreta de muzica pupulara a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, chiar de ziua ei de naștere. Barbatul a reușit sa o surprinda cu adevarat, așa cum nici nu spera. Inelul de logodna este o bijuterie de la care nu-ți poți lua ochii.

- Recent, o vedeta Kanal D a fost ceruta in casatorie, dupa cinci luni de relație, chiar de ziua ei de naștere. Aceasta a povestit tot in emisiunea lui Teo Trandafir, de la Kanal D. Cum a fost ceruta in casatorie vedeta Kanal D Este vorba despre Carmen Negoița, una dintre cele mai cunoscute vedete de…

- Daria Radionova traiește cele mai frumoase clipe din viața ei. Tanara pare sa fi uitat complet de Alex Bodi și de povestea de dragoste pe care au avut-o impreuna. Fosta iubita a lui Alex Bodi, ceruta in casatorie Acum, șatena și-a refacut viața alaturi de alt barbat și chiar daca nu sunt impreuna de…

- Carmen Negoița a anunțat, sambata seara, la „Bravo, ai stil!”, ca se casatorește cu iubitul care a cerut-o recent in casatorie. Concurenta le-a aratat juraților inelul pe care l-a primit de ziua ei. „Mi-a dat o cutie mare cu un cadou de ziua mea. Am deschis vreo 7 cutiuțe de diferite marimi și la final…