Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare continua sa creasca in București, aceasta ajungand sambata la 12,65 la mia de locuitori. Cea mai grava situație este in sectorul 1, unde rata de infectare este 14,86. Situația din celelalte sectoare este: in sectorul 2 – 12,92 la mie, in sectorul 3 – 10,54 la mie, in sectorul 4 – 12,63,…

- Polonia prelungeste cu inca 60 de zile starea de urgenta la frontiera cu Belarus, asaltata de migranți. Decizia a fost susținuta de Parlamentul polonez, in cursul noptii de joi spre vineri. Solicitarea guvernului, deja aprobata de presedinte, a fost sustinuta de 237 de deputati conservatori si nationalisti,…

- Un vulcan – aflat sub supraveghere atenta timp de mai multe zile din cauza activitatii seismice intense -a intrat in eruptie in insula spaniola La Palma din arhipelagul Canare, au anuntat duminica autoritatile locale, citate de Reuters si AFP. O coloana inalta de fum se ridica dupa eruptia survenita…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a afirma ca un participant la o petrecere dintr-un restaurant poate anunta autoritatile, daca observa ca oamenii sunt lasati sa intre in unitatea respectiva fara a fi verificati in conformitate cu regulile impuse pentru stoparea pandemiei. “Personalul tau trebuie…

- A inceput sesiunea de inscriere in programul Casa Eficienta Energetic pentru cladiri publice, anunta Ministerul Mediului, suma alocata sesiunii de finantare fiind de 1,40 miliarde lei. „Autoritatile si institutiile publice care doresc sa participe in Program pot accesa aplicatia informatica…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a fost intrebat, din nou, daca a consumat droguri. Intrebarea a venit dupa ce in spațiul public au aparut voci care susțineau ca ar exista imagini cu acesta in timp ce consuma. Premierul refuza sa spuna daca a consumat vreodata droguri. „Hai sa terminam cu astfel de…

- Un numar record de 42.000 de migranti, care vor sa ajunga in America de Nord, au intrat in Panama in 2021, traversand periculoasa zona de jungla cunoscuta ca Trecatoarea Darien, dupa cum au declarat autoritatile panameze. Autoritațile au avertizat ca numarul lor va creste, probabil, odata cu deschiderea…

- Germania vrea sa propuna, in septembrie, administrarea unei a treia doze de vaccin impotriva covid-19 persoanelor in varsta si vulnerabile, potrivit unui proiect al Ministerului Sanatatii, relateaza AFP. Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, si ministrii Santatii din 16 landuri germane urmeaza…